Эксперты считают, что в России нужен новый нацпроект для развития сельских дорог

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Развитие сельских дорог в России требует создания отдельного национального проекта или расширения действующих, так как качественным сообщением в малых населенных пунктах страны, по данным на 2021 год, не обеспечены около 1,8 млн человек. К такому выводу пришли участники круглого стола, который прошел в четверг в Совете Федерации.

"Мы видим два способа решения задачи [по развитию сельских дорог]: первый - расширение перечня мероприятий и увеличение объемов их финансирования в рамках существующих двух программ. <…> Но этот вопрос комплексный и, например, разорвать развитие автомобильных дорог и развитие автобусного сообщения между сельскими населенными пунктами, считаем, не совсем верно. Поэтому второй вариант - формирование отдельного нацпроекта по транспортному обеспечению развития сельских территорий", - сказала первый заместитель генерального директора компании "Транспортная интеграция" Светлана Воронцова.

Среди жителей сельских территорий страны 1,8 млн человек остаются без дорог с твердым покрытием, следует из данных за 2021 год, которые представил гендиректор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами Игорь Старыгин. Кроме того, согласно данным Воронцовой, в настоящее время около 46% сел страны не имеют автобусного сообщения с другими территориями.

Поддержку для развития сельских дорог можно предусмотреть и в существующих нацпроектах, считает заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Артем Чукин. "Нужно определить отдельное финансирование и решать задачу по соединению населенных пунктов, применяя уже иные подходы к выбору объектов и осуществлению финансирования", - сказал он.

По словам Чукина, существующие механизмы зачастую не позволяют строить дороги в селах отдельно от других проектов развития инфраструктуры, которые также требуют финансирования. Так, в Татарстане проблемы с автосообщением существуют в 519 населенных пунктах, где проживают более 20 тыс. граждан. "Как вариант <…> - определить отдельное финансирование и решать задачу по соединению населенных пунктов, применяя уже иные подходы к выбору объектов и осуществлению финансирования", - пояснил замминистра республики.

Помимо создания новых дорог ,в российских селах нужно защищать существующие от крупной техники для строительства промышленных объектов и разработки карьеров, уверен член комитета Совета Федерации по экономической политике Ирек Ялалов. "Часто местные, сельские дороги используются как временные подъездные пути для разработчиков карьеров, для строительных объектов, даже когда эти строят промышленные объекты. Эти дороги приходят в плачевное состояние и практически никогда до норматива не восстанавливаются. Надо эту практику пресекать", - сказал Ялалов.

О развитии дорожной сети в РФ

Средства на обустройство автомобильных дорог в селах выделяются в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2025 года.

Кроме того, в стране действует нацпроект "Безопасные качественные дороги". Основные цели проекта - рост доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году, доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии должна вырасти с 69% в 2020 году до 85% в 2024 году и сохраниться на этом уровне до 2030 года. Смертность в ДТП должна быть снижена с 10,9 человек на 100 тыс. населения в 2020 году до четырех человек на 100 тыс. населения в 2030 году.