В Томской области в 2021 году площадь восстановленных лесов превысила план на 15%

ТОМСК, 14 февраля. /ТАСС/. Мероприятия общего лесовосстановления охватили 44 757 га лесов Томской области, что на 15% превышает установленный план на 2021 год. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"В регионе традиционно перевыполняется план общего лесовосстановления (естественное и искусственное), в прошлом году его мероприятия охватили 44 757 га (при плане 37 878 га)", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра, такого результата удалось достичь за счет использования саженцев из местных лесных питомников. В частности, для восстановления кедровников и других хвойных лесов в 2021 году почти вдвое увеличили страховой фонд семян лесных растений - с 276 до 538 килограмм.

"Естественное лесовосстановление - это не полагание на природу, а проведение целого комплекса работ ухода за лесом и создания благоприятных условий для естественного возобновления. Большую поддержку в этой работе регион получил по нацпроекту "Экология". За период его реализации наши учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, оснащены спецтехникой на 100% от установленного норматива. Закуплено 224 единицы техники и оборудования на общую сумму 37,4 млн рублей", - рассказал Кнорр.

Лесопромышленный комплекс - один из ключевых в экономике Томской области, одна из наиболее экспортоориентированных отраслей. Продукция из древесины экспортировалась в 2021 году на сумму около $232 млн.

Лесовосстановление - один из приоритетов экологической политики Российской Федерации. Мероприятия по восстановлению лесных массивов в регионах проводятся в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", согласно которому к 2024 году в России должен быть обеспечен 100% баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади погибших и вырубленных насаждений.