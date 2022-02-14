Первое круглосуточное отделение паллиативной помощи открылось в отдаленном селе на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Первое круглосуточное отделение паллиативной помощи открылось по нацпроекту в селе Костино в Свердловской области, расположенное более чем в 160 км от Екатеринбурга. Ранее паллиативная служба для тяжелобольных жителей была представлена только выездными бригадами, сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"В здании больницы села Костино Алапаевского района открылось круглосуточное паллиативное отделение сестринской помощи, рассчитанное на 15 коек. На развитие паллиативной медицинской помощи и приобретение необходимого оборудования на условиях софинансирования из федерального бюджета была выделена субсидия более 3 млн рублей", - говорится в сообщении с уточнением, что ранее паллиативная служба для жителей была представлена только выездными бригадами.

В департаменте добавили, что на втором этаже больницы сделали косметический ремонт и провели сантехнические работы. Отделение полностью снабдили всем необходимым оборудованием, в том числе функциональными кроватями с компрессорами, оборудованием для транспортировки и мытья лежачих больных, инвалидными колясками и специальными креслами для сидячих пациентов. Кроме того, в новых отделениях паллиативную помощь будут оказывать пациентам всего Алапаевского района и близлежащих территорий Восточного управленческого округа.

В России более 1,2 млн человек нуждаются в паллиативной помощи. В 2020 году правительством РФ был подписан план мероприятий по повышению качества и доступности паллиативной медицинской помощи до 2024 года. Сегодня паллиативная помощь в Свердловской области оказывается в более чем 70 медучреждениях, в стационарах имеется более 300 коек для паллиативных больных.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.