Число участников чемпионата WorldSkills Russia на Урале увеличилось в 1,5 раза в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Открытие десятого регионального чемпионата WorldSkills Russia 2022 состоялось в Екатеринбурге в понедельник. В соревнованиях примут участие свыше 1,2 тыс. человек, что в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщили на официальной церемонии открытия организаторы чемпионата.

"В этом году в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia участвует более 1,2 тыс. человек. Соревнования пройдут на 23 площадках средних образовательных организаций Свердловской области по 98 компетенциям основной возрастной группы и 32 компетенциям юниорской группы", - сообщили организаторы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на церемонии открытия отметил, что за минувшие годы чемпионат вырос и многократно нарастил число компетенций - теперь их около 150. "Есть все основания говорить, что движение WorldSkills в Свердловской области - это перспективный и востребованный проект. Сборная Свердловской области стабильно входит в число лидеров WorldSkills, рад, что сохраняются добрые традиции чемпионата, высокий профессионализм, честность и открытость соревнований", - сказал он.

X Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) проходит в Свердловской области с 12 по 18 февраля. По результатам чемпионата будет сформирован состав сборной Свердловской области по профессиональному мастерству, который представит честь региона на федеральных соревнованиях.

Чемпионаты WorldSkills Russia проходят в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование". В 2021 году в чемпионате Свердловской области приняли участие более 800 человек, которые соревновались в прикладном мастерстве графического дизайна, туризма, столярного дела, пожарной безопасности, медицинской оптики, промышленной робототехники и многих других специальностях.