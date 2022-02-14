Кировская область направит 2,8 млрд рублей на расселение аварийного жилья

КИРОВ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают до конца 2023 года расселить все аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. На эти цели направят 2,8 млрд рублей, сообщается на сайте правительства области.

"Для переселения из аварийного жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Кировской области в 2022 году планируют построить девять домов. Планируется переселить 2 300 человек из аварийного жилья площадью 42,6 тыс. кв. м на территории 27 муниципальных образований области", - говорится в сообщении.

Строительство домов запланировано в Арбажском муниципальном округе, Верхошижемском городском поселении, Кирове, поселках Вахруши и Октябрьский Слободского района, в Омутнинске. Кроме того, в 2022 году для расселения аварийных домов квартиры будут приобретаться на рынке жилья.

По данным властей, переселение граждан из аварийного жилья по нацпроекту ведется с 2019 года. По программе, которая была рассчитана на 2019-2025 годы, переселяются дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. При этом в регионе принято решение завершить программу до конца 2023-го, а не до 2025 года.

В 2021 году ввели в эксплуатацию пять многоквартирных домов в поселке Опарино, городах Котельниче, Зуевке, Кирове, приобрели 107 жилых помещений, а также заключили соглашения выкупа 165 жилых помещений. Всего в области по программе переселения 2019-2025 годов переселено 2 741 человек из жилых помещений площадью 43,9 тыс. кв. метров.

После расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, начнется расселение жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 30 декабря 2020 года. Таких аварийных домов в области 278, их площадь составляет 110,76 тыс. кв. метров, в них проживают 6 030 человек.