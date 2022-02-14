Челябинская область планирует сохранить объем ввода жилья в 2022 году

ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Застройщики в Челябинской области планируют за 2022 год ввести в эксплуатацию свыше 1,7 млн кв. м жилья, что соответствует уровню прошлого года, когда план был перевыполнен почти на 57 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе.

"В 2022 году в Челябинской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" должно быть введено 1 млн 720 тыс. кв. м жилья. В прошлом году установленный для региона плановый показатель в 1 млн 670 тыс. кв. м был успешно перевыполнен", - сказал собеседник агентства.

По словам министра, по итогам 2021 года на территории Челябинской области было введено в эксплуатацию свыше 1 млн 727 тыс. кв. м жилья, что на 9,8% больше, чем было по итогам 2020 года.

В областном Минстрое рассказали, что наибольший объем ввода жилья в регионе в 2021 году зафиксирован в Челябинске (589,1 тыс. кв. м), Сосновском районе (366,1 тыс. кв. м), Магнитогорске (172,5 тыс. кв. м), Миассе (84,8 тыс. кв. м), Красноармейском районе (63,0 тыс. кв. м) и Копейске (57,9 тыс. кв. м).