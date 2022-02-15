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В Забайкалье в 2022 году обеспечат интернетом 83 школы по нацпроекту "Образование"

Доступ к цифровой образовательной инфраструктуре получат более 92 тыс. обучающихся

ЧИТА, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края в 2022 году проведет интернет в 83 школы по региональному проекту "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". В итоге доля обеспеченных интернетом школ в регионе превысит 50%, сообщил во вторник и. о. министра образования и науки Забайкалья Евгений Егоров на отчете министерства.

"Мы [в 2021 году] достигли целевых показателей по обеспечению доступа школ к интернету, а также к цифровым сервисам для педагогов и обучающихся. В 108 образовательных организациях было установлено компьютерное оборудование, обеспечившее 27 тыс. обучающихся. В 2022 году новыми техническими средствами будут оснащены еще 83 школы. Это позволяет обеспечить доступ к цифровой образовательной инфраструктуре для более 92 тыс. обучающихся (62,6%) и около 7,5 тыс. педагогических работников на территории края", - сказал Егоров.

Как уточнил глава регионального Минобразования, с 2019 года участниками программы стали 220 школ Забайкалья. Всего в крае, по данным ведомства, 560 общеобразовательных учреждений.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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