В Башкирии в 2021 году провели капремонт по нацпроекту в 15 учреждениях культуры

УФА, 15 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт проведен в 15 учреждениях культуры Башкирии в 2021 году по нацпроекту "Культура", среди них сельские дома культуры, историко-культурные музеи и детская филармония. Бюджет работ составил 100 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры республики во вторник.

"В 2021 году выделены субсидии в сумме 100 млн рублей из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий по развитию учреждений сферы культуры в рамках регионального проекта "Культурная среда", в том числе проведена реновация 15 объектов культуры", - сказано в сообщении.

Под реновацией подразумевается капитальный ремонт зданий сельских домов культур, нескольких музеев, центра культуры и досуга, детской филармонии. "Кроме того, в рамках национального проекта "Культура" в 2021 году построен многофункциональный сельский дом культуры в деревне Явгильдино Караидельского района - одноэтажное здание вместимостью зрительного зала 150 посадочных мест общей площадью 875 кв. м. В здании расположены административные помещения, библиотека, выставочный зал, помещения для кружков, танцевальный зал и другие кабинеты", - добавили в министерстве.

Здание построено по признанному экономически эффективным проекту, включенному в федеральный реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования в сельской местности. Его стоимость составила почти 30 млн рублей.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".