Концессионер привлечет около 3,6 млрд рублей в проект кампуса Евразийского НОЦ в Уфе

УФА, 15 февраля. /ТАСС/. Кампус Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) в Уфе построят в том числе за счет концессионного соглашения с инвестором, который вложит в проект 20% от общей стоимости в 18 млрд рублей. Бюджетное финансирование объекта превышает 14 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства Башкирии во вторник.

"Для реализации федерального проекта по созданию в Уфе межвузовского студенческого кампуса АО "Региональный фонд" и АНО "Управляющая компания научно-образовательного центра РБ" учредили ООО "Кампус". Компания выступила с частной концессионной инициативой по созданию межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Председателем правительства России Михаилом Мишустиным было отмечено, что для реализации проекта главы субъектов должны обеспечить привлечение частных инвестиций. Таким образом, привлеченные средства инвестора в структуре источников финансирования по проекту будут составлять около 20%", - говорится в сообщении.

Доход концессионер будет получать за счет аренды жилых помещений, бизнес-площадей и конференц-залов будущего кампуса. Соглашение регламентировано федеральной программой по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений нацпроекта "Наука и университеты".

"Согласно разработанной предварительной финансовой модели, общий объем инвестиций по проекту составляет 18 млрд рублей. При этом из федерального бюджета на реализацию направлено 10,8 млрд рублей, из республиканского бюджета - 3,6 млрд рублей. Строительство займет три года, общий срок реализации проекта рассчитан на 25 лет. Предстоит построить основной объект кампуса, реконструировать IQ-парк, закупить необходимые оборудование, мебель и инвентарь", - приводятся в сообщении слова премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова.

Сейчас разрабатывается архитектурно-градостроительная концепция межвузовского студенческого кампуса, также готовится мастер-план объекта, включающего комфортное жилье на 3,5 тыс. мест для проживания студентов, преподавателей и приглашенных зарубежных ученых, учебные аудитории, научные лаборатории, современные общественные пространства.

В августе 2021 года правительство РФ одобрило заявку республики на создание новой инновационной инфраструктуры ведущих образовательных центров региона, общий бюджет которого составит 18 млрд рублей, из которых 60% - средства федерального бюджета.