В Кировской области число приемных семей для пожилых людей выросло в пять раз за 10 лет

КИРОВ, 15 февраля. /ТАСС/. Количество приемных семей, в которых проживают пожилые люди, в Кировской области достигло 100 и выросло в пять раз за 10 лет. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства региона.

"Национальный проект "Демография" помогает одиноким пожилым людям, инвалидам обрести приемную семью и жить в привычной для них обстановке. Как рассказала министр социального развития региона Ольга Шулятьева, в Кировской области подобная практика применяется уже более 10 лет и за это время нашла отклик у многих жителей региона. И если в 2011 году таких семей по области было всего 20, то на сегодня примерно 100", - говорится в сообщении.

В приемных семьях, по данным ведомства, люди получают повседневную помощь, заботу и уверенность в том, что не останутся один на один с проблемами и трудностями. "Специалисты учреждений социального обслуживания находят семью, которая готова взять к себе пожилого человека или инвалида для совместного проживания, консультируют их и в дальнейшем сопровождают", - цитирует пресс-службе главу региона Игоря Васильева. В министерстве социального развития Кировской области отмечают, что в приемной семье могут жить не более двух подопечных, при этом помощник и подопечный не должны быть родственниками. По взаимному согласию приемная семья может быть организована как в жилье подопечного, так и в квартире или доме помощника.