Власти Владивостока определили подрядчиков на ремонт дорог в 2022 году по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Администрация Владивостока определила подрядчиков по всем государственным контрактам на ремонт дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), сообщили ТАСС в среду в пресс-службе мэрии.

В 2019 году власти Владивостока не смогли освоить треть выделенных по нацпроекту средств на ремонт дорог, чем вызывали критику полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьера Юрия Трутнева. Тогда контракты на общую сумму около 350 млн рублей не были завершены по причине сезонного понижения температурного режима и позднего начала работ. При этом, в 2021 году город перевыполнил план по ремонту городских улиц по нацпроекту.

"Сегодня определился последний подрядчик на ремонт городских дорог по национальному проекту БКД. Всего в этом году ремонтироваться будет 5,41 км дорожного полотна, что на 5% больше чем прошлом году. Приступить к работам подрядная организация сможет с наступлением благоприятных погодных условий, ориентировочно с середины апреля. Им предстоит отремонтировать дороги, благоустроить тротуары, обустроить сети ливневой канализации, лестницы и подпорные стены на этих улицах", - сказали в мэрии.

Там добавили, что по итогам опроса жителей, который провели в прошлом году, в перечень ремонта по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" на 2022 год во Владивостоке включили улицы Калинина, Нейбута, Давыдова, а также Шуйскую и Волжскую. Для двух последних сначала разработают проект реконструкции, после чего уже приступят к работам, которые завершат в 2023 году.

После завершения основных строительных работ на улицах появятся новые знаки, разметка и светофоры. Это будут как светофоры типа Т7, которые устанавливают на пешеходных переходах и они в постоянном режиме мигают желтым, так и транспортные светофоры. Последние смонтируют на сложных перекрестках.