Оренбуржье вложит 227 млн рублей в реконструкцию систем водоснабжения в 2022 году

ОРЕНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Оренбургская область благодаря федеральному проекту "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" реконструирует в 2022 году системы водоснабжения двух населенных пунктов региона, где проживает свыше 16 тыс. человек. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель председателя правительства - министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александр Полухин.

"В текущем году с Минстроем России заключено соглашение о финансировании в 2022 году еще двух проектов общей стоимостью 227,3 млн рублей. Средства федерального бюджета - 217,2 млн рублей, областного - 9 млн рублей, местных бюджетов - 1,1 млн рублей", - сказано в ответе Полухина на запрос.

Как уточнил министр, речь идет о завершении работ по реконструкции участка водовода в Ясненском городском округе протяженностью 8,9 км.

Вторым объектом является водозаборная скважина с установкой систем водоочистки в селе Елшанка Первая Пригородного сельсовета Бузулукского района. Производительность объекта составит 720 куб. м/сутки. Реализация проекта позволит улучшить качество воды в селе, где, согласно открытым источникам, проживает более 1 тыс. человек.

"После завершения планируемых мероприятий 2022 года значение целевого показателя "Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой" из систем централизованного водоснабжения" планируется довести до 97,3%", - отмечается в ответе Полухина с уточнением, что к началу 2022 года значение достигло 95,4%.

Также в министерстве сообщили, что до конца 2024 года в рамках программы "Повышение качества питьевой воды на территории Оренбургской области на 2019-2024 годы" планируется выполнить мероприятия по улучшению качества питьевого водоснабжения еще в шести муниципальных образованиях области. "Соответствующая заявка в Минстрой РФ будет направлена министерством после получения органами местного самоуправления положительных заключений государственной экспертизы проектных документаций", - добавил Полухин.