Обучающие курсы для трудоустройства в 2022 году пройдут более 700 жителей Бурятии

УЛАН-УДЭ, 16 февраля. /ТАСС/. Реализация нацпроекта "Демография" позволит организовать в 2022 году курсы по переподготовке и повышению квалификации для более чем 700 жителей Бурятии. Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель республиканского агентства занятости Александр Башкирцев.

"Обучение проводится в рамках федерального проекта "Содействие занятости". В этом году планируется обучить более 700 жителей региона - это матери дошкольников и те, кто находится в декретном отпуске, люди в возрасте 50 лет и старше, безработные трудоспособного возраста, обратившиеся за помощью в центры занятости", - сообщил Башкирцев.

Курсы проходят по таким направлениям как поварское дело, интернет-маркетинг, туризм, веб-дизайн, парикмахерское искусство. Кроме того, можно получить профессию сварщика, штукатурщика, электрика. Упор в работе по переподготовке кадров делается на решение бизнес-задач компаний, которые реализуют инвестиционные проекты в республике, а также на решение социальных задач, одна из приоритетных - подготовка педагогов для дальнейшего трудоустройства, в том числе в дошкольные образовательные учреждения: в Бурятии строятся детские сады и школы, не хватает 589 специалистов.

Обучающие курсы проходят на базе 14 образовательных организаций республики - это колледжи и техникумы в городах Улан-Удэ и Кяхта.

"Кроме того, по нацпроекту ведется работа по трудоустройству инвалидов. В 2022 году на это предусмотрено более 2,7 млн рублей. В прошлом году были трудоустроены 372 человека, имеющих инвалидность", - добавили в агентстве.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".