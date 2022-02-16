{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приморье "волонтерами культуры" по нацпроекту стали более 2,3 тыс. человек

В регионе намерены провести цикл образовательных мероприятий по реализации волонтерских проектов в культуре

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Число "волонтеров культуры" - добровольцев, которые помогают проводить форумы, фестивали и другие массовые мероприятия, в Приморье превысило 2,3 тыс., сообщила в среду пресс-служба правительства края. В ближайшее время планируется начать серию образовательных мероприятий по реализации волонтерских проектов в культуре.

"Волонтеры культуры" - составляющая регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Одна из целей этого нацпроекта - обеспечение поддержки добровольческих объединений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов России, включая деятельность по сохранению исторического облика малых городов.

"Добровольческое движение "Волонтеры культуры" набирает обороты. Сейчас оно насчитывает 2 329 активистов. Важно вовлекать приморцев в волонтерскую деятельность. Такой опыт позволяет молодым людям разносторонне развиваться и пробовать себя в самых разных сферах и ролях", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства - министра культуры и архивного дела Приморского края Елены Бронниковой.

Наиболее активно волонтеры задействованы в проведении мероприятий по сохранению культурно-исторического наследия, реализации творческих и социокультурных проектов. Также они помогают в развитии туристических маршрутов и культурных пространств в муниципалитетах края.

"Совсем скоро команда краевого движения начнет серию образовательных мероприятий для специалистов учреждений культуры Приморья по созданию, продвижению и реализации волонтерских проектов в сфере культуры", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияПриморский край
Обучающие курсы для трудоустройства в 2022 году пройдут более 700 жителей Бурятии
Курсы по переподготовке и повышению квалификации проводят в рамках федерального проекта "Содействие занятости"
Читать полностью