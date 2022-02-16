В Алтайском крае в 2022 году построят более 10 спортивных объектов

БАРНАУЛ, 16 февраля. /ТАСС/. Более 10 новых спортивных объектов, в числе которых три спорткомплекса и площадки ГТО, построят в Алтайском крае до конца года, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

"В 2022 году регион получит более десятка новых спортивных объектов. Построят семь площадок ГТО в Баевском, Курьинском, Локтевском, Панкрушихинском, Табунском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах. Кроме того, строятся три крупных спортивных объекта в Барнауле. В спорткомплексах на улицах Сиреневой и Юрина смогут заниматься в среднем 500 человек в день. Центр единоборств на улице Взлетной сможет принимать около 200 человек в день. Запланировано, что все три объекта будут сданы в конце 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадки ГТО появятся в регионе в рамках реализации нацпроекта "Демография". Благодаря ему на Алтае появились уже 43 площадки ГТО.

"В планах построить в Павловском районе аэропарк. Вложения составят около 100 млн рублей. У частных пилотов появится свой дом. На данный момент решается вопрос о переводе земельного участка в категорию земель, на которых возможно создание объектов для авиации и спорта", - цитирует пресс-служба министра спорта региона Алексея Перфильева.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года в отрасль спорта на Алтае было вложено 2,1 млрд рублей. В 2022 году на строительство и ремонт 15 спортивных объектов в Алтайском крае направят около 500 млн рублей из средств краевого бюджета.