В Карелии отремонтируют дороги до популярных туристических объектов

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 февраля. /ТАСС/. Ремонт дорог, ведущих к популярным среди туристов объектам, проведут в 2022 году в Карелии за счет национального проекта "Безопасные и качественные дороги". План включает работы по направлениям к острову Кижи, горнолыжному центру "Ялгора" и в Приладожье, сообщили в среду в пресс-службе Минтранса республики.

"К нормативу будут приведены свыше 50 км региональных магистралей, повышающих доступность самых востребованных маршрутов", - говорится в сообщении.

В этом году продолжатся работы по ремонту региональной трассы Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа, которая ведет к новой дороге на остров Кижи Великая Губа - Оятевщина. К нормативу планируется привести еще 38 км дороги, полностью работы по созданию 150-километрового сухопутного маршрута до побережья Онежского озера завершатся в 2023 году.

Последний участок протяженностью 11 км отремонтируют на дороге Соломенное - Ялгуба - Суйсарь в Прионежском районе Карелии, трасса ведет к горнолыжному центру "Ялгора", расположенному недалеко от Петрозаводска. Запланированы работы в Олонецком районе, где продолжается ремонт дороги, ведущей к туристическим центрам карельского Приладожья: в нормальное состояние приведут участок 4,3 км трассы Олонец - Пяткяранта - Леппясилта.

"Более привлекательным для велотуризма станет направление "Петрозаводск - Лососинное": вдоль региональной магистрали обустроят велодорожку протяженностью более 11 км", - добавили в пресс-службе.

Всего в 2022 году при поддержке профильного национального проекта в Карелии планируется отремонтировать более 277 км дорог.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.