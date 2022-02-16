В Уфе построят крытый футбольный манеж до конца 2022 года

УФА, 16 февраля. /ТАСС/. Крытый манеж построят возле домашней арены футбольного клуба "Уфа" до конца 2022 года. Объем госфинансирования составит 450 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства спорта республики.

"В рамках реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" в 2022 году планируется завершить строительство крытого футбольного манежа, выделено 226,7 млн рублей, и первую очередь комплекса сооружений гребного слалома. На 2022 год предусмотрено 230,5 млн рублей, сроки строительства 2022-2023 годы", - говорится в сообщении.

О начале строительства объекта в апреле 2020 года сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что манеж будет расположен рядом со стадионом "Нефтяник", где выступает футбольный клуб "Уфа". Манеж будет доступен для тренировок взрослых и детей, объем федерального финансирования по нацпроекту "Демография" составил 450 млн рублей.

Согласно данным с портала госзакупок, контракт на строительство объекта заключен за более чем 577 млн рублей. Работы должны быть завершены в ноябре.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщал, что строительство манежа и стадиона с трибунами на более чем 1,5 тыс. мест планируется завершить к концу 2024 года. Также в планах модернизация шести полноразмерных полей и пяти мини-футбольных площадок в нескольких муниципальных образованиях.

Год назад Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС) и правительство Башкирии заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола, оно входит в общенациональную стратегию развития футбола в России до 2030 года.