Власти Забайкалья предложили ремонтировать дороги к медучреждениям за счет нацпроекта БКД

МОСКВА, 16 февраля./ТАСС/. Ремонт автодорог к медицинским учреждениям необходимо отдельно прописать в нацпроекте "Безопасные и качественные дороги" и выделить для таких целей финансирование. Это позволит улучшить доступность медицинских учреждений в населенных пунктах, особенно в Забайкальском крае, считает заместитель председателя правительства региона Инна Щеглова.

"У нас в модернизации первичного звена <…> есть существенный пробел, к сожалению, который не зависит от Министерства здравоохранения России и Министерства здравоохранения Забайкальского края - приведение в нормативное состояние дорог в населенных пунктах, где находятся медицинские организации. К сожалению, такого раздела в национальном проекте "Безопасные и качественные дороги" нет. <…> Может быть, коллеги наши подумают о том, каким образом это можно сделать", - сказала она в ходе совещание на тему "О ходе реализации концепции демографической политики Дальнего Востока" в Совете Федерации.

Кроме того, Щеглова предложила восстанавливать в регионе работу систему медицинской реабилитации и санаторно-курортной помощи. По ее мнению, у региона есть возможность развивать это направление, но для этого нужна поддержка, в том числе возможность включиться в реализацию концепции по демографическому развитию Дальнего Востока.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России", "Модернизация пассажирского транспорта в агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".