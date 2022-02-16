Девять свердловских самодеятельных коллективов получат гранты до 500 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Девять самодеятельных творческих коллективов Свердловской области получат в этом году региональные гранты от 250 до 500 тыс. рублей благодаря нацпроекту "Культура". Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2022 году в РФ Года культурного наследия народов России в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия

"Благодаря национальному проекту "Культура" лучшие самодеятельные творческие коллективы Свердловской области в 2022 году получат региональную грантовую поддержку. <…> По решению комиссии в 2022 году государственную поддержку в рамках нацпроекта "Культура" получат девять самодеятельных коллективов. <...> Все получатели грантов носят почетное звание "народный, образцовый коллектив любительского художественного творчества", а два коллектива - звание "Заслуженный коллектив народного творчества", присвоенное Министерством культуры РФ. Например, хор ветеранов "Россияне" был образован в 1988 году, в 1993 году коллективу присвоено звание "народный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурсный отбор был проведен по двум номинациям: среди коллективов до 10 человек и до 25 человек. По 250 тыс. рублей получат хореографические коллективы - "Пируэт" (Реж), "Сюрприз" (Ивдель), "Созвездие" (Верхний Тагил), а также театр драмы "Наш театр" (Невьянск), детский эстрадный театр "Пеппи" (Верхняя Тура) и вокальная студия "Мэри Поппинс" (Волчанск). Гранты в размере 500 тыс. рублей достанутся хору ветеранов "Россияне" (Верхняя Пышма), театру танцевальных миниатюр "Лазурит" (Ирбит) и хореографическому ансамблю "Родничок" (Нижний Тагил).

Проект "Творческие люди" нацпроекта "Культура" направлен, в том числе, на поддержку коллективов любительского художественного творчества. В рамках реализации региональной составляющей проекта в Свердловской области ежегодно на конкурсной основе присуждаются гранты лучшим самодеятельным коллективам, такую поддержку уже получили 27 лучших самодеятельных коллективов региона.