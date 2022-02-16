В Астрахани оцифрован единственный в России инкунабул XV века "Великопостные проповеди"

АСТРАХАНЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Единственный в России инкунабул (западноевропейская первопечатная книга XV века) "Великопостные проповеди" оцифрован в Астрахани в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщила журналистам пресс-служба губернатора региона.

"Областная научная библиотека им. Н. К. Крупской в рамках федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура" занимается оцифровкой книжных памятников. В прошлом году электронные копии 86 экземпляров из фондов научной библиотеки размещены в открытом доступе на портале "Книжные памятники" на платформе Национальной электронной библиотеки (НЭБ) в разделах "Инкунабулы", "Палеотипы", "Славянская кириллическая книга конца XV - начала XIX века", "Ранние издания на национальных языках, выпущенные на территории России". Среди оцифрованных книг - единственный на территории России инкунабул "Великопостные проповеди" XV века", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на портале астраханскими специалистами были также размещены: уникальное издание первого арифметического учебника на языке монголов "Арифметика на монгольском языке" Александра Попова и издание Аполлоса, повествующее об истории старейшего в регионе Астраханского Иоанно-Предтеченского мужского монастыря.

По словам директора научной библиотеки Светланы Ганиной, участие в проекте НЭБ позволяет получать внебюджетные средства для библиотеки, которые направляются на обновление материально-технической базы учреждения.

"В 2022 году планируется оцифровать 110 редких документов. Существуют все предпосылки для успешной реализации проекта: опыт, полученный в предыдущих годах и соответствующая техника - планетарный сканер формата АО, который был приобретен в рамках проекта "Цифровая культура", - цитирует пресс-служба Ганину.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".