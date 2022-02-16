Адыгея направит на ремонт центральной улицы Майкопа 145 млн рублей к 100-летию региона

МАЙКОП, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи инвестируют 145 млн рублей на ремонт одной из центральных улиц Майкопа, внешний вид которой планируется преобразить в честь отмечаемого в этом году 100-летия региона, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"Участок улицы Пролетарской между улицей Горького и Гоголя - это важнейшая транспортная артерия города, которая соединяет микрорайон Черемушки, центральный рынок и район кондитерской фабрики. Ремонт приурочен к знаменательной дате - 100-летию государственности Адыгеи. Средства на эти цели в размере 145 млн рублей выделены из регионального дорожного фонда", - говорится в сообщении.

Дорожные работы уже начались, они будут проводиться поквартально с учетом транспортной нагрузки на дорожную сеть города. Ремонтом будет охвачен участок протяженностью около трех километров: дорожники заменят покрытие и бортовой камень, отремонтируют тротуары и подходы к пешеходным переходам, также планируется установка новых дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. Завершить работы планируется в сентябре текущего года.

"На ремонт и строительство дорог муниципалитета ежегодно выделяются значительные средства из федерального и регионального бюджетов. Это позволяет нам с опережением графика выполнять плановые показатели, ежегодно увеличивать объем работ по развитию транспортной инфраструктуры города Майкопа - как за счет средств дорожного фонда, так и в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", - цитирует пресс-служба мэра Майкопа Геннадия Митрофанова.

В 2022 году в Майкопе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" с опережением графика на один год отремонтируют девять участков автомобильных дорог муниципалитета общей протяженностью более 11 км. На эти цели выделено около 200 млн рублей, добавили в пресс-службе.

Черкесская (Адыгейская) автономная область в составе Кубано-Черноморской области была образована постановлением ВЦИК 27 июля 1922 года. Это событие легло в основу формирования статуса Адыгеи как полноправного субъекта РФ.