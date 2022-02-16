Эксперт: регионы ДФО должны участвовать в программе "Стимул" по упрощенным правилам

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Требования программы "Стимул", которая позволяет получать застройщикам субсидии на строительство социальных и инфраструктурных объектов, нужно упростить для участников из регионов Дальнего Востока, так как они не могут выполнить их из-за общей ситуации с ценами на стройматериалы в этом макрорегионе. Такое мнение высказала председатель постоянного комитета Государственного Собрания Республики Саха по делам семьи и детства Алена Атласова. "Мы предлагаем внести изменения в правила реализации программы "Стимул" в части создания специальных условий для субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. По действующим правилам, отбор проектов субъектов на участие в данном мероприятии проводится по критерию достижения наибольшего дополнительного ввода жилья на один рубль бюджетной субсидии, и, поскольку затраты на инженерную инфраструктуру в субъектах Дальнего Востока существенно выше по сравнению с другими макрорегионами, такой подход ограничивает возможность участия в программе", - сказала Атласова во время совещания в Совете Федерации.

По ее мнению, проекты из дальневосточных регионов должны проходить отдельный отбор программы "Стимул", также для ДФО нужно предусмотреть отдельные лимиты, а при оценке результативности использования средств учитывать объем привлекаемых внебюджетных средств и средств из региональной казны.

Также, по словам Атласовой, в Якутии существует отдельная проблема, она касается обеспечения инфраструктурой земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям. Так, электроэнергией обеспечены 65% таких территорий, газоснабжением - 31%, 3% имеют централизованное водоснабжение, дороги есть только в 41% случаев, а автобусное сообщение и вовсе отсутствует, пояснила она. "Общая потребность республики в средствах на обустройство зон индивидуальной жилой застройки составляет 4 млрд рублей", - добавила Атласова.

На Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке фиксируется дефицит строительных материалов, их приходится завозить из других округов, что влияет на стоимость строительства. В связи с этим глава государства поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае, а также призвал кратно увеличить производство стройматериалов в Дальневосточном федеральном округе.

Программа "Стимул" входит в федеральный проект "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда". По ней в стране строятся школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации в новых жилых микрорайонах. Ранее сообщалось, что благодаря программе ввод жилья в России удалось увеличить на 5,5 млн кв. м в 2021 году.