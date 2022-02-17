Приамурье до 2025 года направит 3,5 млрд рублей на улучшение оказания медпомощи

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Амурская область в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" до 2025 года освоит 3,5 млрд рублей. Средства направят на дооснащение медучреждений оборудованием, приобретение спецавтомобилей, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения области.

"В России стартовал федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ". До 2025 года в его рамках в Приамурье освоят 3,5 млрд рублей. Львиная доля вложений - 3,38 млрд рублей - средства федерального бюджета. Первичное звено модернизируют по нацпроекту "Здравоохранение", который нацелен на совершенствование оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2022 году в рамках нацпроекта на сумму 7,3 млн рублей будут приобретены 11 автомобилей для доставки медработников к пациентам для оказания помощи на дому. Для медицинских организаций будет закуплено 248 единиц оборудования на общую сумму более 336 млн рублей. Кроме того, в Магдагачинском районе построят два фельдшерско-акушерских пункта, еще один - в Шимановском районе. В селе Поярково Михайловского района начнется строительство поликлиники на 240 посещений в смену.