Проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами запустят в Пензенской области

ТАСС, 18 февраля. Пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми гражданами и инвалидами запустят в Пензенской области в 2022 году в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Он позволит более индивидуально подбирать форматы соцобслуживания и медпомощи, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда региона.

На реализацию проекта направлено более 86 млн рублей, из которых свыше 85 миллионов - средства федерального бюджета. Пилотный проект будет запущен в четырех муниципалитетах - Бессоновском, Мокшанском, Никольском, Шемышейском районах. В настоящее время завершается формирование нормативно-правовой базы, которая будет регулировать систему долговременного ухода.

"Минтруд Пензенской области провел подготовительную работа для внедрения в 2022 году пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, которые не могут за собой самостоятельно ухаживать", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что проект позволит сбалансировать форматы соцобслуживания и оказания медицинской помощи на дому, в стационарах и в полустационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок. Это позволит более индивидуально подбирать и оказывать социальные услуги, развивать технологии, которые позволят заменить пребывание пожилых и инвалидов в стационарах. Это планируется достичь через развитие отделений дневного пребывания, школы родственного ухода, пункта проката технических средств реабилитации.

"В рамках системы долговременного ухода гражданам будут предоставляться услуги по уходу преимущественно в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому с возможностью сочетания этих двух форм", - отметили в ведомстве.