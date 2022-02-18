Спортивные объекты обновятся в девяти сельских школах под Астраханью до конца 2022 года

АСТРАХАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Спортивные залы и спортплощадки девяти сельских школ Астраханской области, в которых обучаются почти 4 тыс. детей, обновятся по нацпроекту "Образование" до конца 2022 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.

"В сельских школах Астраханской области продолжается создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом. В 2022 году в регионе в рамках нацпроекта "Образование" будут отремонтированы спортивные залы и оснащены инвентарем спортплощадки в девяти общеобразовательных учреждениях. На ремонт направят 9 млн рублей. Новые спортивные объекты охватят около 3,5 тыс. ребят, именно столько обучаются в этих школах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ремонтные работы проведут на спортобъектах в образовательных учреждениях Володарского, Енотаевского, Камызякского, Приволжского и Черноярского районов. В Сасыкольской школе Харабалинского района оснастят открытую спортивную площадку и приобретут новый спортинвентарь.

По данным областных властей, до конца 2024 года условия для занятий физической культурой и спортом в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" создадут еще в 27 школах Астраханской области.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.