В Приморье стартовало строительство научного судна "Академик В. И. Ильичев"

ТАСС, 18 февраля. Закладка киля научно-исследовательского судна (НИС) "Академик В.И. Ильичев" прошла на верфи ООО "ССК "Звезда", что является официальным началом строительства судна. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки России.

"На территории верфи ООО "ССК "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края прошла торжественная церемония закладки киля головного научно-исследовательского судна неограниченного района плавания "Академик В. И. Ильичев". Судно предназначено для проведения морских научно-исследовательских работ фундаментального и прикладного характера", - говорится в сообщении.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов в ходе церемонии отметил, что передовое оборудование лабораторий будущего судна позволит выполнять гидрофизические, биологические, химические, метеорологические, геологические, геофизические и другие виды исследований независимо от погодных условий. "С помощью установленного непосредственно на НИС оборудования ученые смогут отбирать пробы на самых больших глубинах", - приводятся в сообщении слова Гатиятова.

Два научно-исследовательских судна "Академик В.И. Ильичев" и "Академик А.П. Лисицын" строятся в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Они предназначены для океанологических исследований в любой точке Мирового океана.

Корабли смогут самостоятельно преодолевать льды толщиной до 0,8 м и находиться в автономном плавании до 50 суток, совершать переходы дальностью более 7 500 миль и развивать максимальную скорость не менее 15 узлов. На судах предусмотрены вертолетные площадки. Все это позволит эксплуатировать НИС в арктических условиях.

Как добавили в министерстве, в августе 2022 года планируется произвести закладку киля серийного судна "Академик А.П. Лисицын". Также в 2022 году планируется дать старт сборке корпусных деталей НИС. Конструкторскую документацию новых судов разработало ЦКБ "Лазурит", а строительство ведет судоверфь "Звезда" на Дальнем Востоке. Всего на новые НИС выделено 27,57 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию двух научно-исследовательских судов предусмотрен в 2025 году.