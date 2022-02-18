Краснодарский край стал самым упоминаемым в СМИ в контексте нацпроектов в январе

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Краснодарский край, Нижегородская область и Татарстан чаще других регионов упоминались в СМИ в контексте нацпроектов по итогам января 2022 года. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для ТАСС.

Краснодарский край, который стал лидером по итогам всего прошлого года, в январе сохранил первое место по упоминанию национальных проектов с результатом 5,271 тыс. сообщений. Наиболее интересными для СМИ темами в январе стали: список участников национального проекта по производительности труда, итоги реализации нацпроектов в Краснодарском крае в 2021 году и финансирование национальных проектов на текущий год, а также новости о строительстве северного обхода Анапы протяженностью 13,5 км, работы по которому планируется завершить до конца 2022 года.

Вторым по числу упоминаний в январе стала Нижегородская область (4,361 тыс. сообщений). Журналисты рассказывали о результатах работы области в рамках проекта по производительности труда, о создании модельных библиотек, а также об установке в прошлом году 2 873 дорожных знаков на дорогах области.

Тройку финалистов замкнула республика Татарстан (3,678 тыс. сообщений), которая на протяжении прошлого года не занимала первые места рейтинга. Как отмечают в "Медиалогии", главными темами стали высокие показатели рейтинга удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог, объем социальных выплат семьям Татарстана, а также объем финансирования национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства на текущий год.