В Хабаровском крае около 1,5 тыс. человек пройдут бесплатную профподготовку в 2022 году

ХАБАРОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Обучение около 1,5 тыс. человек организуют в Хабаровском крае по национальному проекту "Демография", сообщила ТАСС в понедельник первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Инна Малинина.

"В этом году в рамках нацпроекта в крае планируется обучить не менее 1 480 человек. Как и в прошлом году, обучение будет проходить через образовательные организации федеральных операторов", - сказала Малинина.

Обучение проводится по проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Оно предусматривает бесплатную профподготовку, переподготовку или повышение квалификации для отдельных категорий граждан. С прошлого года обучение ведется при посредничестве трех федеральных операторов - Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Национального исследовательского Томского государственного университета, и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Операторы отбирают образовательные организации либо самостоятельно реализуют образовательные программы. "В прошлом году в крае в рамках нацпроекта обучено 1 611 человек, из них 879 из числа ищущих работу и безработных граждан, 273 человека в возрасте 50 лет и старше, в том числе предпенсионного возраста и 459 безработных женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, в том числе мам в декрете", - сказала Малинина.

Для того, чтобы соответствовать современным требованиям работодателей, люди выбирали обучение по направлениям спасательные работы, фрезерные работы на станках с числовым программным управлением, эксплуатация беспилотных авиационных систем, инженерный дизайн CAD, веб-дизайн и разработка, таргетолог и SMM-специалист, парикмахерское искусство, технология моды, администрирование отеля и целый ряд других, уточнила собеседница агентства. Участие в мероприятии помогло трудоустроиться или сохранить занятость более чем 1,2 тыс. человек.

Первый зампредседателя комитета добавила, что в настоящее время на рассмотрении в правительстве РФ находится проект постановления, которым планируется уточнить категории участников мероприятий. Наряду с гражданами старшего поколения и женщинами, воспитывающими детей дошкольного возраста, обучение смогут проходить молодые люди в возрасте до 35 лет включительно при соблюдении определенных условий.