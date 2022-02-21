Власти Хакасии хотят добиться перевода на электроотопление частного сектора в двух городах

ТАСС, 21 февраля. Перевод на электроотопление частного сектора в двух крупнейших городах Хакасии - Абакане и Черногорске позволит улучшить экологическую ситуацию. Перевод мог бы быть осуществлен по федеральному проекту "Чистый воздух", сообщил глава региона Валентин Коновалов на заседании правительства республики в понедельник.

"Решением проблемы (с выбросами - прим. ТАСС) может отчасти стать перевод потребителей частного сектора на электроотопление. Для этого нужны миллиарды рублей на реконструкцию электросетевого хозяйства и компенсацию расходов населению при переходе на электроотопление", - сообщил Коновалов, добавив, что для этого необходимо включение Абакана и Черногорска в список городов, где реализуется федеральный проект "Чистый воздух".

"Для республики этот проект крайне важный, и нам нужно не просто туда попасть, но и добиться, чтобы туда были включены озвученные мной мероприятия - модернизация сетей, поддержка населения", - подчеркнул Коновалов.

Министр природных ресурсов и экологии республики Владимир Лебедев сообщил, что Абакан и Черногорск попали в предварительный список городов, которые планируют включить в состав федерального проекта "Чистый воздух", также разработано технико-экономическое обоснование о переводе частного сектора на электроотопление.

В Абакане и Черногорске с февраля уже трижды вводился режим неблагоприятных метеоусловий, известных также как "режим черного неба".

Абакан - столица и крупнейший город в Хакасии, в нем проживают около 190 тыс. человек. На территории города находится Абаканская ТЭЦ, работающая на угле. Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, где проживают более 75 тыс. человек. Находится в 16 км от Абакана. На территории городского округа расположены угледобывающие предприятия.

О федеральном проекте

В России реализуется федеральный проект "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"), направленный на снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах РФ, в том числе на уменьшение как минимум на 20% совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров страны. В них должны быть реализованы комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух.