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В Кузбассе кассовое исполнение нацпроектов в 2021 году составило 86,5%

В причинах неосвоения финансирования разбирается генпрокуратура РФ

КЕМЕРОВО, 22 февраля. /ТАСС/. Кассовое исполнение национальных проектов в Кузбассе по итогам 2021 года составило 86,5%. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин поручил прокуратуре Кузбасса установить причины неосвоения финансирования и установить виновных лиц, передает во вторник корреспондент ТАСС с расширенного заседания коллегии прокуратуры региона.

"На конец 2021 года кассовое исполнение национальных проектов по региону составило 86,5%. Александр Геннадьевич (Блошкин, прокурор Кемеровской области - прим. ТАСС), поручаю вам разобраться, кто в этом виноват, виноваты ли в этом подрядчики, виноваты ли администраторы процессов в виде конкретных министров. Это те деньги, которые не дошли до людей, не были приземлены в конкретные дела - детские сады, школы, культурные программы", - сказал Демешин на заседании коллегии.

Наиболее низкое освоение выделенных средств в Кузбассе по нацпроектам: "Экология" - 69%, "Жилье и городская среда" - 78%,"Демография" - 86% и "Культура" - 81%. При этом в полном объеме реализованы мероприятия нацпроектов "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", "Туризм и индустрия гостеприимства". Официальным комментарием региональных властей о причинах неосвоения финансирования ТАСС не располагает, в адрес правительства Кемеровской области направлен запрос.

Как следует из представленных на коллегии данных, всего на реализацию национальных проектов в регионе в 2021 году было выделено более 29,6 млрд рублей, освоено 25,6 млрд рублей из этой суммы. При реализации нацпроектов в прошлом году прокуратурой выявлено 947 нарушений, что почти вдвое больше чем годом ранее, возбуждено 20 уголовных дел.

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