В Алтайском крае отремонтируют дороги к популярным туристическим местам за 500 млн рублей

БАРНАУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Участки семи автомобильных дорог, ведущих к туристическим достопримечательностям, отремонтируют в Алтайском крае в 2022 году благодаря нацпроекту. На эти цели направят более 500 млн рублей, сообщает во вторник Минтранс региона.

"Одним из приоритетов в части развития региона является ремонт и строительство дорог, ведущих к туристическим местам. В этом году мы запланировали привести в нормативное состояние более 40 км. Для нас важно чтобы жители и гости края могли комфортно и безопасно добираться до полюбившихся ими мест. В предстоящем дорожно-строительном сезоне планируется отремонтировать семь участков автомобильных дорог", - цитирует пресс-служба начальника отдела технадзора, ремонта и содержания дорог Николая Анисимова.

Отмечается, что работы будут выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", на эти цели будет направлено более 500 млн рублей. Из них более 170 млн рублей направят на приведение в нормативное состояние 9 км дороги от Славгорода до поселка Бурсоль вблизи которого находится известное озеро Бурлинское. Ежегодно сюда приезжают туристы со всей страны. Также дорожники отремонтируют участок от села Советское до поселка Семилетка, по которому проложен маршрут до незамерзающего озера Светлое с зимующими лебедями.

"Еще одним из объектов станет ремонт участка на трассе Романово - Гуселетово - Бурановка, стоимость работ составит более 100 млн рублей. Маршрут с каждым годом становится все более популярным среди гостей и жителей края, он ведет к соленому озеру в селе Гуселетово", - подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в текущем году завершат строительство дороги к горе Глухариная на территории туристического кластера "Белокуриха горная". На строительство дороги с тротуарами и велосипедными дорожками выделено около 500 млн рублей из федерального бюджета.