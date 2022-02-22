Нижегородская область получит первые передвижные автоклубы по нацпроекту в этом году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Городской округ Сокольский и муниципальный округ Павловский первыми в Нижегородской области получат автоклубы - дом культуры на колесах- по национальному проекту "Культура", сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Два передвижных автоклуба поступят в Нижегородскую область в этом году в рамках нацпроекта "Культура". Первыми их получат городской округ Сокольский и муниципальный округ Павловский", - сказано в сообщении.

На закупку транспорта направят 12,6 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Дом культуры на колесах планируется использовать в том числе для проведения выездных культмассовых и информационно-просветительских мероприятий. Каждый автоклуб будет оснащен выдвижной сценой-трансформером, световым и звуковым оборудованием, киноустановкой, автономными источниками электроэнергии, с помощью которых в любой точке области можно организовывать культурные мероприятия: концерты, развлекательные программы для детей и взрослых, киносеансы. Также в автомобилях имеется отсек для перевозки реквизита.

"Получение автоклуба в Год культурного наследия народов России позволит нам провести цикл выездных концертов, выступлений танцевальных, театральных, вокальных коллективов. Также запланировано проведение мастер-классов на новых благоустроенных площадках в районном поселке Сокольское, где нет стационарных открытых концертных площадок", - приводит пресс-служба слова начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики Сокольского городского округа Натальи Громовой.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".