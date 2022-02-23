Центр культурного развития откроют в городе Цивильске до конца 2023 года

ТАСС, 23 февраля. Власти Чувашии построят Центр культурного развития нового поколения в городе Цивильске до конца 2023 года по национальному проекту "Культура". Об этом сообщила ТАСС министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова.

"Один из самых перспективных проектов на 2022 год по национальному проекту "Культура" - строительство Центра культурного развития в городе Цивильске. <…> Этот центр для досуга и проведения культурных мероприятий должен появиться к концу 2023 года", - сказала собеседница агентства.

По словам министра, в Цивильске высока потребность жителей в получении услуг в сфере культуры. У районного Дома культуры, который был построен в городе в советское время, уже не хватает ресурсов и мощностей для обеспечения потребностей жителей, в том числе в получении услуг дополнительного образования для детей и молодежи.

"Цивильск расположен рядом с городом Чебоксары. Если по расстоянию смотреть - где-то 30 км. Это активно развивающийся город. Буквально за последние годы там вырос большой микрорайон, где появилась большая школа, строятся детские сады", - сказала она.

Министр уточнила, что на строительство центра будет выделено более 130 млн рублей из федерального бюджета, а также предполагается софинансирование за счет республиканских средств. "Внутри этого здания будут располагаться многоцелевой зрительный зал с возможностью кинопоказов, танцевальный класс, помещения для кружковой работы, выставочное пространство, кафе", - пояснила она.

Каликова добавила, что каждый блок будет существовать в отдельном корпусе, все они в единой композиции выстроятся в подобие цветка. "В Чувашии таких центров еще нет", - отметила собеседница агентства.

О нацпроекте

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.