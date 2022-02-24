На Камчатке до конца года появятся четыре спортклуба на базе школ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Четыре спортивных клуба на базе школ, в том числе и в школе-интернате для сирот, появятся на Камчатке до конца 2022 года в рамках реализации нацпроекта "Образование". Средства на обустройство спортивных объектов выделены из федерального бюджета, рассказала ТАСС заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства образования Камчатского края Зоя Абдуллина.

"В рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" в Камчатском крае в этом году будут отремонтированы спортивные залы, созданы спортивные клубы и оснащены инвентарем спортплощадки в четырех школах региона. Это две школы в городе Елизово, в Вилючинске и в школе интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - сказала Абдуллина.

Она добавила, что в прошлом году в программу проекта были внесены изменения и теперь в мероприятиях могут участвовать не только школы, расположенные в сельских местностях, но и школы в малых городах. Всего на ремонт школьных спортзалов и обустройство спортклубов на Камчатке в 2022 году будет направлено порядка 39 млн рублей.