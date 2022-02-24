На Кубани увеличили на 6 млрд рублей финансирование программы развития здравоохранения

ТАСС, 24 февраля. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг согласовали увеличение финансирования госпрограммы "Развитие здравоохранения" на 6 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на профилактику заболеваний, санаторно-курортное лечение детей, модернизацию первичного звена здравоохранения, сообщил журналистам председатель заксобрания Юрий Бурлачко.

"Сегодня, когда на наших медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции легла большая дополнительная нагрузка, необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить им такие условия труда, при которых они смогут полностью проявить свой профессионализм в защите жизни и здоровья жителей края. С этой целью внесены изменения в госпрограмму "Развитие здравоохранения". В текущем году ее финансирование будет увеличено более чем на 6 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на многие важные цели - профилактику заболеваний, санаторно-курортное лечение детей, модернизацию первичного звена здравоохранения и многое другое", - сказал Бурлачко.

По словам министра здравоохранения края Евгения Филиппова, с учетом вносимых изменений общий объем финансирования программы в 2022 году составит более 72 млрд рублей, из них 62,4 млрд рублей - средства краевого бюджета, 9,6 млрд - федерального.

Дополнительно выделенные средства пойдут на реализацию мероприятий восьми подпрограмм. В частности, они будут направлены на капитальный ремонт медучреждений, строительство и проектирование фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, на пропаганду здорового образа жизни, приобретение лекарственных средств, переоснащение медицинских организаций, оказание высокотехнологичной и паллиативной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи детям.

Главная цель национального проекта "Здравоохранение" - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Для достижения этих целей разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", и еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография".