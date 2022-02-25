На Камчатке в 2022 году отремонтируют дорогу к четырем объектам здравоохранения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Ремонт участков дороги к четырем объектам здравоохранения в Петропавловске-Камчатском будет произведен в 2022 году в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

"По улице Петропавловское шоссе будет проведен ремонт участка дороги, что позволит более качественно осуществлять перевозку пассажиров и больных на прилегающие объекты здравоохранения. В зоне притяжения автодороги находятся военный госпиталь, городская больница, поликлиника, а также станция скорой помощи", - сказал министр.

Он добавил, что в 2022 году на Камчатке по нацпроекту отремонтируют около 37 км дорог в разных районах края, в том числе дороги к рыболовецким поселкам. В Петропавловске-Камчатском приведут в порядок пять дорожных объектов.