В Алтайском крае в 2022 году на лесовосстановление направят более 100 млн рублей

БАРНАУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Более 7 тыс. га леса восстановят в Алтайском крае благодаря нацпроекту в 2022 году. На это направят не менее 110 млн рублей, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Стрелковский.

"В соответствии с лесным планом края восстановление запланировано на площади 7,2 тыс. га. Для выполнения этого объема по лесовосстановлению в 2022 году необходимо не менее 110 млн рублей, половина из которых - средства федерального бюджета для работ на лесных участках, не переданных в аренду", - сказал Стрелковский.

Работы с наступлением тепла начнутся в предгорьях региона. В прошлом сезоне лесники закончили восстанавливать лес в ленточных борах.

За три года реализации нацпроекта "Экология" площадь лесовосстановления в Алтайском крае превысит более 20 тыс. гектаров. В регион закуплены гусеничные и колесные тракторы, бульдозеры, малые лесопатрульные комплексы, лесопосадочные машины, плуги, 84 единицы противопожарной и 13 единиц лесохозяйственной техники.

В Алтайском крае в результате крупных лесных пожаров 1997 и 1999 годов нанесен значительный ущерб южной части ленточных боров. Основной объем посадок леса в последние годы был сконцентрирован в этой части.