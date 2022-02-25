В Бурятии до конца года отремонтируют более 20 сельских Домов культуры

УЛАН-УДЭ, 25 февраля. /ТАСС/. Ремонт 23 сельских Домов культуры запланирован в Бурятии в 2022 году. Он будет реализован по нацпроекту "Культура", сообщили ТАСС в пятницу в республиканском министерстве культуры.

"Будет отремонтировано 23 Дома культуры в населенных пунктах Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Селенгинского, Тарбагатайского и Тункинского районов Бурятии", - сообщили в министерстве.

Один из объектов - здание Дома культуры в селе Монды 1971 года постройки. Монды - самый западный в Бурятии и высокогорный населенный пункт в Тункинском районе, рядом с российско-монгольской границей, в нем живут около 1 тыс. человек. В местном клубе работает восемь творческих коллективов, проводятся праздники, концерты. В одноэтажном здании заменят кровлю, окна, двери, крыльцо, проведут ремонт внутренних помещений и системы отопления, реконструкцию сцены. "На капитальный ремонт предусмотрено более 4,3 млн рублей", - уточнили в Минкультуры региона.

В целом на реализацию мероприятий по национальному проекту "Культура" в Бурятии в этом году будет направлено более 763 млн рублей. В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.