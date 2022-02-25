Нижегородская область планирует подготовить проект стратегии научного развития в 2022 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области в 2022 году планируют подготовить проект научно-технологического развития региона до 2035 года. В создании документа примут участие вузы и научные институты, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Принято решение, что в ближайшие месяцы мы совместно с Нижегородским НОЦ проведем ряд встреч с бизнесом, научно-образовательными организациями, институтами Академии наук, в ходе которых будет формироваться и обсуждаться свод актуальных задач и возможности их решения. Эти позиции лягут в основу стратегии научно-технологического развития Нижегородской области до 2035 года. Проект документа планируем подготовить уже в этом году", - приводит пресс-служба слова замгубернатора региона Андрея Саносяна.

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, научная сфера требует больших вложений, а у предприятий есть запрос на инновационные технологии. Кроме того, в регионе в ближайшее время планируют создать такие площадки как "Квантовая долина" и ИТ-кампус.

"Для того, чтобы систематизировать работу, сделать ее максимально эффективной, и было принято решение разработать стратегию научно-технологического развития", - цитирует Никитина пресс-служба.

Нацпроект "Наука" реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2018 года. В 2021 году он был переформатирован в нацпроект "Наука и университеты" и включил в себя четыре федеральных проекта по развитию масштабных научных и научно-технологических проектов, инфраструктуры для исследований и человеческого капитала в интересах регионов.