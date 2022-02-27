В Приморье до конца года отремонтируют более 10 домов культуры

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Ремонт 11 домов культуры завершится в Приморье до конца 2022 года по нацпроекту "Культура", сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В Приморье преобразятся 16 домов культуры по нацпроекту "Культура". 11 учреждений отремонтируют уже в этом году, еще пять - до конца 2024 года", - сообщили в пресс-службе.

К 1 сентября планируется отремонтировать учреждения в восьми муниципалитетах края. На эти работы предусмотрено более 65 млн рублей, в том числе 27 млн из краевого бюджета.

Задача нацпроекта "Культура", который инициировал президент РФ Владимир Путин, реализуется в Приморье с 2019 года. Инициатива направлена на увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив, улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения за счет проведения капитального ремонта объектов культуры края и оснащения их современным оборудованием.