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В Оренбурге открылся первый кадровый центр формата "Работа России"

В здании центра провели капитальный ремонт, разделив клиентские потоки, создав удобные зоны для граждан и для работодателей

ОРЕНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Центр занятости населения Оренбурга и Оренбургского района прошел модернизацию по национальному проекту "Демография" и открылся в качестве первого кадрового центра нового формата под федеральным брендом "Работа России", передает корреспондент ТАСС.

"Задача, которую мы ставим перед центром, стратегически важна - это кадровое обеспечение предприятий и организаций региона, для оренбуржцев - содействие в поиске работы с достойным уровнем заработной платы и переобучение на новую специальность, создание кадрового резерва для экономики области", - сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, который одним из первых посетил модернизированный центр.

В здании центра провели капитальный ремонт, разделив клиентские потоки, создав удобные зоны для граждан и для работодателей. Работа в центре, как отметили представители профильного министерства, организована по принципу "одного окна". С соискателями и предприятиями работают карьерные и кадровые консультанты. Для проведения тренингов, лекций и переговоров в центре отведены специальные помещения. Также оборудован детский уголок для посетителей с детьми.

Как уточнили в пресс-службе правительства области, модернизация службы занятости региона продолжится. Следующим проектом станет обновление центра занятости города Орска.

Теги
РоссияОренбургская область
Пандемия COVID-19
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