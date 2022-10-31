В Кузбассе в 2023 году затраты на ремонт дорог по нацпроекту вырастут на 22%

По словам губернатора Сергея Цивилева, на эти цели направят более 8,1 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 31 октября. /ТАСС/. Затраты на ремонт дорог и мостов по национальному проекту "Безопасные качественные автодороги" в Кузбассе в 2023 году будут увеличены почти на 22% в сравнении с текущим годом и составят более 8,1 млрд рублей. Это позволит отремонтировать свыше 200 км региональных дорог, сообщил ТАСС губернатор Сергей Цивилев.

"Благодаря активным дорожным работам доля региональных магистралей, приведенных к нормативному состоянию, уже достигла 50%. Большую помощь в обновлении дорожной инфраструктуры нам оказывает нацпроект. В следующем году по нему мы направим более 8,1 млрд рублей на ремонт покрытия более 200 км дорог, а также приведем в нормативное состояние более 500 погонных метров мостовых сооружений", - сказал Цивилев.

Средства на ремонт дорог по нацпроекту будут выделены из бюджетов всех уровней, при этом большую часть работ - порядка 65% - профинансирует регион. В планах дорожников на следующий год продолжить строительство улично-дорожной сети в Новоильинском районе Новокузнецка, ремонт моста через реку Кию в Мариинске, также особое внимание будет уделено опорной сети регионального и межмуниципального значения.

Ранее ТАСС сообщал, что Кузбасс добился включения более 25% дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью свыше 1,4 тыс. км в опорную сеть автомобильных дорог РФ. В нее вошли скоростная магистраль между Кемеровом и Новокузнецком, которая соединяет север и юг области, а также участки дорог, связывающие регион с Томской, Новосибирской областями и Алтайским краем, а также другие важные дорожные отрезки. К 2024 году планируется привести в нормативное состояние не менее 85% опорной сети в регионе.