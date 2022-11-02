В Хабаровском крае в восьми сельских школах отремонтировали спортзалы

Работы проводились по нацпроекту "Образование"

ХАБАРОВСК, 2 ноября. /ТАСС/. Школы восьми поселений Хабаровского края получили новые спортивные залы и обновили оборудование для спортклубов при учреждениях по нацпроекту "Образование". Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель министра - начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования министерства образования и науки региона Виталий Бруцкий.

"910 школьников получили возможность заниматься физкультурой на обновленных спортивных объектах", - сказал Бруцкий.

Он уточнил, что работы шли в школах поселений Сидима и Сукпай в районе имени Лазо, Красицкое в Вяземском районе, Джамку в Солнечном районе, Калинка и Гаровка-2 в Хабаровском районе, в школе поселка Солони в Верхнебуреинском районе и в Селихино в Комсомольском районе.

Бруцкий сообщил, что в будущем году спортзалы отремонтируют в четырех муниципальных сельских школах.

Нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 до 2024 года. Общий бюджет проекта составит около 784,5 млрд рублей, он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.