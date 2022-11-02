Югра намерена создать 130 мастерских по стандарту Worldskills до конца 2023 года

За последние четыре года в регионе уже открыли 85 таких мастерских на базе 18 колледжей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа создадут 130 современных мастерских, соответствующих мировым стандартам, до конца 2023 года. Об этом сообщила в среду губернатор Югры Наталья Комарова во время встречи с победителями чемпионатов "Молодые профессионалы", "Навыки мудрых", "Амбилимпикс" от региона.

Первые пять мастерских по стандарту Worldskills были созданы в Югре по нацпроекту "Образование" в 2019 году. Они позволяют готовить высококвалифицированных специалистов на современном оборудовании в сфере IT-технологий, разработки программ для дополненной и виртуальной реальности (VR/AR) и мобильных приложений.

"В соответствии с федеральным проектом "Молодые профессионалы" (реализующемуся по нацпроекту "Образование" - прим. ТАСС) за четыре года на базе 18 колледжей, используя, прежде всего, региональные средства, создано 85 мастерских, которые соответствуют мировым стандартам. До конца этого года [будет создано] еще пять, а за 2023 год у нас будет [всего] 130 мастерских", - сказала глава региона.

Она отметила, что в результате практически каждое профессиональное направление получит мастерские по различным сферам и навыкам обучения по мировым стандартам.

По данным региональных властей, данные мастерские используются для реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и профессиональной ориентации школьников, учащейся и работающей молодежи.

Нацпроект "Образование" предусматривает ликвидацию школьного обучения во вторую и третью смену. Проект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Согласно его целям, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.