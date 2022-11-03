В Хабаровском крае начали ремонтировать дороги по плану 2023 года

В селах Дружба и Сосновка уже отремонтированы шесть дорог общей протяженностью 3,2 км

ХАБАРОВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Строительные организации в Хабаровском крае начали ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" по плану 2023 года, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"В селах Дружба и Сосновка Хабаровского муниципального района в рамках плана ремонта на 2023 год по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировано шесть объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 3,2 км", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ремонтировались участки улиц Совхозная, Юбилейная, Зеленая и Новая в селе Дружба, а также улиц Заречная и Дерсу Узала села Сосновка.

Как сообщил эксперт дорожного хозяйства администрации Хабаровского района Абдуллу Аскеров, чьи слова приводятся в сообщении, в этом году в районе в нормативное состояние привели на 3 км больше дорог по сравнению с показателем 2021 года. Работы, запланированные по нацпроекту на 2022 год, завершились раньше. В нынешнем сезоне в районе отремонтировали 20 участков дорог общей протяженностью 16,5 км.

Сейчас работы ведутся в поселке Хехцир.

Всего в Хабаровском крае в этом году отремонтируют более 100 объектов улично-дорожной сети и дорог регионального значения протяженностью свыше 92 км. На будущий год запланировано отремонтировать 112 участков дорог протяженностью 105 км. В 2024 году количество показателей возрастет до 118 единиц и 151 км соответственно.