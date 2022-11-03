В Омской области участниками проекта "Производительность труда" стали 45 компаний

По словам заместителя губернатора Дмитрия Ушакова, выработка на этих предприятиях увеличилась в полтора раза, а издержки сократились до 30%

ОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Участниками нацпроекта "Производительность труда" в Омской области стали 45 средних и крупных компаний, что составляет более 70% от плана привлечь к 2024 году в нацпроект 64 предприятия. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель губернатора Омской области Дмитрий Ушаков в кулуарах межрегиональной конференции по обмену лучшими практиками и опытом реализации национального проекта "Производительность труда", который проходит в Омске.

"В нацпроекте приняли участие 45 предприятий. Из них два предприятия прошли [обучение] самостоятельно, 25 уже завершили мероприятия по повышению производительности труда, на 18 эти мероприятия еще продолжаются. Выработка этих предприятий увеличилась в полтора раза, издержки сократились до 30%, ресурсы компаний высвободились на 30%. Это прямые эффекты от реализации нацпроекта", - сказал Ушаков.

Как отметил в своем выступлении начальник регионального центра компетенций Константин Ковалев, в Омской области активно ведется работа по переобучению персонала компаний. Так, в 2022 году было обучено 252 сотрудника предприятий, что на 159% выше показателей прошлого года, еще 444 сотрудника прошли обучение на Фабрике процессов (+367% к уровню прошлого года). Также в 2022 году впервые были обучены представители органов исполнительной власти Омской области - всего 42 человека.

Национальный проект "Производительность труда", куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов, направлен на формирование в России новой производственной культуры. Целью нацпроекта является создание условий для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий. Ранее получить адресную поддержку в рамках данного нацпроекта могли компании, работающие в сферах транспорта, строительства, торговли, сельского хозяйства и обрабатывающего производства. Позднее кабмин включил в нацпроект системообразующие и крупные компании.