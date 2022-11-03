Поставщик готовой еды торговым сетям в Москве вошел в нацпроект "Производительность труда"

Предприятие планирует за полгода увеличить выработку на 10%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Производитель готовой еды для сетей "ВкусВилл" и "Перекресток" в Москве стал участником национального проекта "Производительность труда", планируется увеличить выработку на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Московский производитель готовой еды ООО "Торгово-производственная компания "НВН", работающий под брендом "Нам-Ням", приступил к реализации национального проекта "Производительность труда". Один из поставщиков готовой продукции для розничных сетей "ВкусВилл" и "Перекресток" планирует в течение шести месяцев увеличить выработку минимум на 10%", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в качестве пилотного потока выбрано направление по выпуску сэндвичей. Все необходимые ингредиенты - от теста до мясных котлет - компания изготавливает самостоятельно. Сейчас выработка составляет 1,5 тонны готового продукта в сутки, ее предполагается увеличить минимум до 1,65 тонны за счет оптимизации производственных процессов и сокращения времени на приготовление и транспортировку продукции. Время, затрачиваемое на весь процесс изготовления одного сэндвича, планируется снизить с 19 до 17 часов.

Затем опыт и результаты пилотного потока предприятие намерено перенести на другие направления, в числе которых изготовление горячих блюд, салатов и полуфабрикатов. Сейчас эксперты Регионального центра компетенций города Москвы совместно с рабочей группой предприятия приступили к перестройке методов планирования и выстраивания производственных и бизнес-процессов, совершенствования подхода к организации рабочих мест, а также хранения и транспортировки продукции. Кроме этого, в рамках проекта планируется пересмотреть систему мотивации персонала.

Национальный проект "Производительность труда" реализуется в Москве с 2021 года, за три года к нему может присоединиться 561 предприятие. Требованиям для участия в проекте соответствуют около четырех тысяч московских организаций, напомнили в пресс-службе.

Реализацией проекта в столице занимается Агентство стратегического развития Москвы, подведомственное департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие в проекте принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона "город Москва".