В Хабаровском крае 32,4 млн рублей направят на закупку техники для защиты лесов от огня

В планах закупка грузовых машин для перевозки оборудования

ХАБАРОВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят свыше 32 млн рублей на закупку техники, которая будет использоваться в работе по защите лесов от пожаров. Об этом ТАСС сообщил в четверг и.о. начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Роман Ткаченко.

"Планируется закупить грузовые автомобили для перевозки оборудования. Будет направлено 32,4 млн рублей", - сказал Ткаченко, уточнив, что в 2022 году приобрели четыре седельных тягача с траллами для доставки тяжелой техники, воздуходувные устройства, ранцевые лесные опрыскиватели и другое. На это ушло более 48 млн рублей.

В 2022 году восемь единиц спецтехники закупили по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", в том числе два гусеничных снегоболотохода. Эта техника пополнит автопарк Дальневосточной базы авиационной охраны лесов, сообщал ранее краевой Минлесхоз. За счет новых снегоболотоходов работники лесных ведомств смогут эффективнее вести работу по охране и защите леса, оперативно выявлять и пресекать незаконные рубки и организовывать тушение лесных пожаров в труднодоступных местах.

Пожароопасный сезон в регионе начинается ближе к концу марта, но бывают и зимние палы, когда из-за отсутствия снега начинает гореть сухая трава. Подготовка к сезону ведется заблаговременно. Как сообщил собеседник агентства, сейчас разрабатываются планы тушения пожаров по лесничествам на 2023 год, уже подготовлена документация для противопожарного обустройства лесов, до возникновения первых очагов будут набраны сезонные работники пожаротушения, законтрактованы воздушные суда и другое.

Ткаченко напомнил, что в 2022 году в регионе дополнительно увеличили штат парашютно-десантной пожарной службы на 128 человек.