В горных районах Дагестана и в Махачкале создадут 10 модульных гостиниц до конца года

В новых отелях будут обустроены свыше 100 номеров

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. В горных районах Дагестана до конца года появятся девять модульных гостиниц, еще одну планируют построить в Махачкале в рамках национального проекта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

"В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по итогам конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на осуществление поддержки общественных инициатив, создание модульных некапитальных средств размещения определено 10 победителей. По соглашениям до конца текущего года будут созданы 10 модульных гостиниц", - говорится в сообщении.

Планируется, что гостиницы откроются в Гунибском, Гергебильском, Гумбетовском, Дербентском, Ахвахском, Докузпаринском, Магарамкентском районах и в Махачкале. В новых модульных отелях будет создано более 100 номеров, 400 койко-мест и 60 рабочих мест.