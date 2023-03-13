Срок сдачи легкоатлетического манежа в Южно-Сахалинске перенесли на 2024 год

Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу металлоконструкций и огнезащиты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Легкоатлетический манеж, строящийся в Южно-Сахалинске, будет сдан в эксплуатацию в 2024 году, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области в понедельник.

"Строители легкоатлетического манежа в областном центре завершат основные работы по каркасу до конца 2023 года. В следующем году объект распахнет двери для тысяч сахалинских спортсменов", - рассказали в правительстве региона.

Строительную площадку с инспекцией посетили губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин. Им рассказали, что сейчас на объекте ведутся работы по монтажу металлоконструкций, огнезащиты, укрепляется профлист, заливается более 100 куб. м бетона на пристроенное здание. На объекте ежедневно работают 50 человек. В следующем году планируется перейти на отделку здания.

Спортивный объект будет представлять собой манеж с трехэтажной пристройкой. В основном здании планируется разместить шесть овальных беговых дорожек, восемь прямых длиной 60 м, две прямых длиной 100 м, два сектора прыжков в длину, тренировочный сектор толкания ядра. При создании манежа учтут все необходимое людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы маломобильные граждане тоже имели беспрепятственный доступ в здание. Заниматься на территории объекта смогут не только профессиональные спортсмены, но и обычные жители.

Ранее ТАСС сообщал, что благодаря новому объекту у островных профессиональных спортсменов появится возможность тренироваться на протяжении всего года. Строительство началось в 2020 году, выделялось 1,4 млрд рублей. Срок сдачи переносился несколько раз, но в конечном итоге было обещано, что объект начнет работу в 2023 году. Во всем регионе нет подобного манежа для легкоатлетов.

Спортивный кластер региона и нацпроект

В регионе легкой атлетикой занимается почти 6,5 тыс. человек. Ежегодно Сахалинская область принимает команды из других субъектов России. Кроме того, существует потребность в подготовке сборных команд страны к летним Олимпийским играм. В Сахалинской области проводят спортивные соревнования не только регионального и всероссийского уровней, но и международного формата.

Будущий легкоатлетический манеж станет еще одним объектом, входящим в спортивный кластер региона, расположенный в юго-восточной части Южно-Сахалинска. Сейчас в кластер входят спортивно-туристический комплекс "Горный Воздух", стадион "Спартак", волейбольный центр, школы летних и зимних видов спорта, горных лыж и сноуборда, олимпийского резерва по греко-римской борьбе, биатлонный комплекс, два ледовых дворца "Кристалл", центры единоборств и кендо.

Создание манежа ведется по проекту "Спорт - норма жизни", который входит в нацпроект "Демография".